Stiri pe aceeasi tema

- Echipele Romaniei au castigat medaliile de aur, la feminin, si de argint, la masculin, joi, la Campionatele Balcanice de tenis de masa pentru seniori de la Albena (Bulgaria). Echipa feminina, compusa din Irina Ciobanu, Adina Diaconu, Andreea Dragoman si Alina Zaharia, a castigat cu 3-0 toate cele patru…

- ​Echipele României au câstigat medaliile de aur, la feminin, si de argint, la masculin, joi, la Campionatele Balcanice de tenis de masa pentru seniori de la Albena (Bulgaria), informeaza Agerpres.Echipa feminina, compusa din Irina Ciobanu, Adina Diaconu, Andreea Dragoman si Alina Zaharia,…

- Pe harta Uniunii Europene se afla o gaura vizibila și mare, formata din cele cinci foste parți ale Iugoslaviei, plus Albania. Liderii acestor țari sunt dornici sa adere la blocul comunitar, in timp ce UE, ingrijorata de stabilitatea din Balcanii de Vest și de influența crescanda a Rusiei și Chinei,…

- Pe harta Uniunii Europene se afla o gaura vizibila și mare, formata din cele cinci foste parți ale Iugoslaviei, plus Albania. Liderii acestor țari sunt dornici sa adere la blocul comunitar, in timp ce UE, ingrijorata de stabilitatea din Balcanii de Vest și de influența crescanda a Rusiei și Chinei,…

- ANINA – Numai la Mina Anina se putea exploata carbune inca 100 de ani, potrivit unor studii efectuate inainte de inchiderea minei. Marile puteri economice ale lumii au in plan deschiderea de noi mine de carbune, in ciuda revolutiei verzi la care s-au angajat toate statele! In producerea de energie,…

- Binance, principala platforma de schimb de criptomonede, a declarat vineri ca va renunța la ofertele sale de produse futures și derivate in toata Europa. Mișcarea vine dupa de presiunea din partea autoritaților de reglementare din intreaga lume a crescut considerabil. Cu efect imediat, utilizatorii…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a lansat marti un apel la adoptarea unor masuri de construire a increderii pentru a limita tensiunile in regiunea Marii Negre, informeaza DPA. Toate partile trebuie sa dea dovada de cea mai mare transparenta posibila in legatura cu…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a lansat marti un apel la adoptarea unor masuri de construire a increderii pentru a limita tensiunile in regiunea Marii Negre, informeaza DPA. Toate partile trebuie sa dea dovada de cea mai mare transparenta posibila in legatura…