Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii clujeni care s-au deplasat în aceasta dupa-amiaza în zona Pieții Maraști au avut surprisa sa întâlneasca doi cai speriați care se deplasau printre mașini. Animalele dezorientate par scapate din zona Apahida și se deplasau…

- Un accident rutier a avut loc, miercuri seara, pe strada Moților din Cluj-Napoca.In incident au fost implicate doua autoturisme.Un șofer a vrut sp vireze la stanga de pe strada Moților, pentru a intra pe strada George Coșbuc, moment in care a fost lovint in plin de un alt autoturism care circula pe…

- Un accident de munca s-a soldat cu ranirea extrem de grava a unui barbat in varsta de 37 de ani. Fiind pe șantier, pe strada Trifoiului din Cluj-Napoca, muncitorul s-a prabușit in puțul liftului, de la o inalțime de aproximativ 6 metri. Salvatorii l-au dus in coma la spital. IPJ Cluj și ITM Cluj au…

- Polițiștii clujeni au depistat, in cursul zilei de miercuri, un barbat care s-a urcat la volanul unui autoturism deși avea permisul suspendat.”La data de 23 septembrie a.c., in jurul orei 15.40, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca – Sectia 3 Politie au depistat un barbat de 39 de…

- Crima socanta azi-noapte la Cluj. O asistenta medicala, in varsta de 30 de ani, a fost ucisa de fostul iubit, in plina strada, cu mai multe lovituri de cutit, scrie dejeanul.ro . Din primele informatii reiese ca tanara, originara din Suceava, s-a intors azi-noapte la Cluj-Napoca cu un autocar. Fostul…

- O femeie a fost atacata cu cuțitul in plina strada. A fost injunghiata chiar de iubitul sau, orbit de o criza de gelozie. Barbatul este acum dat in urmarire dupa ce a fugit imediat de la locul faptei. O femeie a fost atacata cu cuțitul in plina strada, in Cluj-Napoca. Asistenta medicala in varsta de…

- O femeie de 30 de ani a fost injunghiata mortal de iubitul gelos, chiar in plina strada și sub ochii trecatorilor. Barbatul a fugit imediat dupa crima, iar acum oamenii legii sunt in cautarea lui.

- Un șofer de TIR a fost surprins in timp ce efectua o manevra neregulamentara pe Calea Turzii, din Cluj-Napoca.Acesta a fost filmat cum intoarce autotrenul chiar pe linia continua, in mijlocul strazii.Dupa ce a intors vehiculul, șoferul și-a continuat liniștit drumul spre cartierul Zorilor.O manevra…