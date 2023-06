Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara se joaca meciurile Spezia - Verona și Bari - Cagliari, care vor stabili ultimele doua participante ale sezonului urmator de Serie A. Primul duel, pentru menținerea in elita Italiei, va incepe la ora 21:45. Returul play-off-ului de promovare a inceput puțin mai devreme, 21:30. Spezia…

- Formatia Cremonese, la care joaca Vlad Chiriches, a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Salernitana, in ultima etapa a campionatului Italiei. Cremonese a incheiat sezonul pe locul 19 si a retrogradat, informeaza news.ro.Chiriches a parasit terenul in minutul 12.…

- Finala Europa League 2023, Sevilla – AS Roma 1-1 (5-2 d.l.d) a fost LIVE TEXT pe AS.ro. Sevilla a castigat, pentru a 7-a oara in istoria clubului, trofeul Europa League. Jose Mourinho, antrenorul celor de la Roma, a ratat sansa de a castiga al 6-lea trofeu european din cariera. Chiar daca a fost condusa…

- Formatia Lazio Roma a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Udinese, intr-un meci din etapa a 36-a a campionatului Italiei.A marcat Immobile, in minutul 61, din penalti, conform News.ro. CITESTE SI Mbappe, dubla in fața lui Ionuț Radu: rezultatele etapei din Ligue 1 08:48…

- Echipa AC Monza a invins in deplasare, cu scorul de 2-1, formatia Sassuolo, gratie unui gol marcat in timpul aditional, vineri seara, in primul meci al etapei a 36-a a campionatului de fotbal al Italiei, potrivit Agerpres.Sassuolo a deschis scorul in prelungirile primei reprize, in urma unui penalty…

- Inter Milano a surclasat-o pe Hellas Verona cu scorul de 6-0, miercuri, in deplasare, intr-o partida din etapa a 33-a a campionatului de fotbal al Italiei, in timp ce AC Milan, campioana en titre, a smuls un egal pe San Siro cu modesta Cremonese (1-1), potrivit Agerpres.Inter a revenit in primele…

- Mijlocasul roman Razvan Marin a ajuns la 100 de meciuri in campionatul Italiei si duminica, intr-un mesaj postat pe Facebook, a afirmat ca si-a atins acest obiectiv datorita ajutorului si sprijinului colegilor sai, antrenorilor si fanilor de la Cagliari si Empoli. "100 de meciuri in Serie A pentru Cagliari…

