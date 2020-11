Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Chelsea Londra a remizat, duminica seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Tottenham Hotspur, intr-un meci din etapa a zecea a campionatului Angliei, potrivit news.ro. Citește și: Adrian Streinu-Cercel: ‘Este total scapata de sub control! Guvernul nu ne protejeaza! Despre asta…

- Carantina in municipiul Sibiu, dar și in orașele Cisnadie și Talmaciu și in localitatea Șelimbar a fost prelungita cu 7 zile, incepand de luni de la ora 5.00, potrivit Medifax. Potrivit deciziilor CJSU adoptate duminica, rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a ajuns la 11,22 la 1000 locuitori…

- Formatia AC Milan, cu Ciprian Tatarusanu rezerva, a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Fiorentina, intr-un meci din etapa a noua a campionatului Italiei, potrivit news.ro. Golurile au fost marcate de Romagnoli ’18 si Kessie ’27 (penalti). Citește și: Adrian…

- Formatia Cagliari, cu Razvan Marin pe teren prima repriza, a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Sampdoria Genova, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Italiei, potrivit news.ro.Au marcat Joao Pedro ’48 (penalti) si Nandez ’69. Citește și: Schimbare…

- Portarul roman Ciprian Tatarusanu a avut parte de un debut nereusit la AC Milan, luni seara, in meciul cu AS Roma, din cadrul etapei a 5-a din Serie A. A fost 3-3 dupa un meci deschis, placut ochiului, in care cele doua formatii au oferit un spectacol ofensiv de exceptie. Tatarusanu a gafat la primul…

- Formatia Cagliari, la care joaca Razvan Marin, a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-2, echipa Crotone, intr-un meci din etapa a cincea a campionatului Italiei.Oaspetii au condus cu 1-0, prin golul marcat de Junior Messias, in minutul 21. Pentru Crotone a inscris si Molina,…

- Formatia Lazio Roma, la care joaca Stefan Radu, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa lui Razvan Marin, Cagliari, intr-un meci din etapa a doua a campionatului Italiei, informeaza News.ro.Golurile au fost marcate de Lazzari ‘4 si Immobile ’74. Razvan Marin a jucat…

- Formatia Sassuolo, la care joaca Vlad Chiriches, a remizat, duminica, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa lui Razvan Marin, Cagliari, intr-un meci din prima etapa a campionatului Italiei, potrivit news.ro.Chiriches a fost integralist la gazde si a primit un cartonas galben in minutul 59.…