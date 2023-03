Stiri pe aceeasi tema

- Genoa a obținut doar o remiza duminica seara in deplasarea de la Modena din Serie B (2-2), iar Pușcaș și Radu Dragușin au fost titulari in echipa lui Alberto Gilardino. Denis Draguș a intrat pe final.

- Cele mai importante informații de la meciurile stranierilor din weekend-ul 10-12 februarie vor putea fi urmarite in liveBLOG-ul GSP.ro. Radu Dragușin, Denis Draguș și George Pușcaș, victorie in fața lui Ionuț Nedelcearu, in Genoa - Palermo Vineri seara, Genoa, la care joaca Radu Dragușin, Denis Draguș…

- Atacantul belgienilor de la Standard Liege, Denis Draguș (23 de ani) a fost prezentat oficial la Genoa, locul 3 in clasamentul Serie B. Acesta va fi coleg cu alți doi romani: fundașul central Radu Dragușin (20 de ani) și atacantul George Pușcaș (26 de ani). Denis Draguș, prezentat oficial la Genoa…

- George Puscas a fost erou la Genoa in ultimul meci din Serie B. Internationalul roman a marcat un gol in minutele de prelungire ale partidei, aducand toate cele trei puncte formatiei sale. George Puscas a ajuns la trei goluri marcate in acest sezon pentru Genoa. Internationalul roman, cotat la trei…

- George Puscas a marcat golul prin care echipa sa, Genoa, a invins, in deplasare, scor 2-1, formatia Benevento, in etapa a 21-a din Serie B. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Radu Dragușin are șanse mari sa continue in Italia. Genoa, formație la care este imprumutat de la Juventus, este pregatita sa-l transfere definitiv. Fundașul de 20 de ani a impresionat in Serie B și i-a convins pe oficialii de la Genoa. Radu Dragușin, șanse mari sa continue in Italia: „Vor achita 6…

- George Pușcaș (26 de ani) a inscris in victoria celor de la Genoa cu Bari, 2-1. „Grifonii” au urcat pe 3 in Serie B, la 6 puncte sub liderul Frosinone. Luni seara, Pușcaș a inscris al doilea sau gol din acest sezon de Serie B. A punctat chiar in minutul 2 al deplasarii de la Bari și a ramas pe teren…

- Echipa italiana Genoa, cu Radu Dragusin si George Puscas titulari, a pierdut duminica, pe teren propriu, scor 0-1, meciul cu formatia Cittadella, in etapa a 15-a din Serie B. Pisa a facut doar egal la Bari, iar Adrian Rus a luat un cartonas rosu, potrivit news.ro.Pisa a terminat la egalitate cu Bari,…