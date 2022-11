Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai veche cafenea a Capitalei se redeschide, din 4 noiembrie, in Centrul Vechi al Bucurestiului, sub numele de Cafeneaua Veche 9, intr-o cladire istorica, atestata in 1812 si profund integrata in povestea, cultura si arta orasului, informeaza un comunicat de presa remis vineri Agerpres.

- Soferul care a refuzat, mercuri seara, sa opreasca la semnalele politistilor, pe o strada din sectorul 4 al Capitalei si care mai apoi i-a ironizat pe politisti pe retelele sociale, a fost plasat sub control judiciar. Tanarul care a refuzat sa se legitimeze in fata politistilor, plecand de la locul…

- Rugaciunea catre Sfantul Dimitrie cel Nou este foarte importanta azi. Creștinii ortodocși il sarbatoresc azi pe Sfantul Dumitru cel Nou sau Sfantul Cuvios Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucurestiului. De Sfantul Cuvios Dimitrie cel Nou tradiția spune ca este bine sa ajuți oamenii care iți cer ajutorul…

- Ministrul Petre Daea pozeaza tot timpul in demnitarul preocupat de soarta agriculturii romanești, dar totul este un circ ieftin el fiind preocupat doar de propria imagine. La inceputul acestei luni, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a participat la chef organizat in sediul Agenției…

- Centrul Cultural European pentru Educatie prin Arta si Cultura EDUC-ART in parteneriat cu Victory of Art, au lansat Prigoria Teen Fest! Un proiect dedicat adolescentilor care invata in liceele Sectorului 5 din București. Prigoria este o pasare migratoare, protejata prin lege. Astfel, poate nu intamplator…

- Horia Brenciu iși dorește o mega zi de naștere cu 4000 de invitați. Populara vedeta de televiziune iși dorește sa se aniverseaze public de 50 de ani la Sala Palatului. S-au pus biletele in vanzare pentru cea mai mare petrecere concertistica aniversara a artistului, cea din 26 noiembrie, cu prețuri cuprinse…

- Inca 17,5 km din Autostrada de Centura a municipiului București, ce masoara in total 49,57 km, au constructor desemnat, a anunțat marți dimineața Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. Dupa reevaluarea ofertelor pentru contractul pentru proiectarea și execuția Lotului 1 al A0 Nord, a fost declarata…