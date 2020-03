Stiri pe aceeasi tema

- Patronul unei cafenele din sectororul 3 al Capitalei a fost amendat de polițiști pentru ca nu și-a suspendat activitatea, așa cum au cerut autoritațile. El a platit o amenda de peste 70.000 de lei.Sunt razii de amploare ale polițiștilor atat in țara, cat și in Capitala. Agenții verifica zilnic daca…

- De cand s-a lasat de actorie, Mugur Mihaescu s-a concentrat mai mult pe afacerile sale. Deținator al patru pub-uri din Centrul Vechi al Capitalei, este direct afectat de criza coronavirusului, care a dus la o scadere dramatica a numarului de clienți. Mai mult, daca situația se va inrautați, astfel de…

- Focul a izbucnit la o cladire parasita din cartierul Giulești. In interior se afla un numar foarte mare de anvelope uzate care pot emana o toxicitate crescuta in momentul in care sunt arse.Patru autospeciale ISU București - Ilfov acționeaza pentru stingerea incendiului.Intreaga zona este plina de resturi…

- Cand vine vorba de tunepu, nimeni nu o intrece pe Nicoleta Nuca! Recent, vedeta s-a dezlantuit intr-o cafenea de fite din Capitala, iar Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile de la fata locului.

- Bucurestiul este noul Hollywood al Europei. Starurile americane pot fi vazute nu doar pe platourile de filmare din Capitala, ci si pe strada si chiar in localurile din Centrul Vechi. Fotoreporterii Click! l-au surprins vineri pe actorul Michael Keaton, cunoscut romanilor din filmul „Batman”, la o masa…

- Poliția Locala București a anunțat pe pagina de facebook care sunt zonele cele mai frecventate de taximetriștii problema și cat au de platit cei mai amendați trei șoferi din Capitala. In 2019, zonele in care Poliția Locala a aplicat cele mai multe amenzi taximetriștilor sunt Centrul Vechi, Gara de Nord,…