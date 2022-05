Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea accelera primul sau proiect de foraj in apele de mare adancime din Marea Neagra, pe fondul crizei de gaze naturale in Europa, a declarat pentru Bloomberg un director de la Romgaz, unul dintre partenerii implicati in proiectul Neptun Deep.

- Parlamentul s-a intrunit astazi in ședința. Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte de lege propuse pentru lectura a doua, inclusiv proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea cu privire la protecția sociala suplimentara a unor categorii de populație. Totodata urmeaza sa fie numit…

- Metroul din Madrid reduce numarul de trenuri. Prețul energiei electrice a atins cote fara precedent in ultimele luni. Metroul din Madrid a decis sa reduca numarul de trenuri in circulație pentru a reduce consumul de energie.

- Avand in vedere ca razboiul din Ucraina a adus din nou in prim-plan tema aprovizionarii cu energie a UE, Comitetul Economic și Social European (CESE) afirma ca sunt necesare masuri coordonate pentru a aborda actuala criza a prețului energiei, dar care sa nu submineze eforturile politicii in domeniul…

- Agenți economici importanți din municipiul Suceava vor sa se racordeze la sistemul centralizat de termoficare dupa creșterea exploziva a prețului gazului metan. Afirmația a fost facuta de primarul Ion Lungu. ”Sunt solicitari din partea unor agenți economici importanți din oraș care vor sa cumpere energie…

- Ion Tache, președintele Asocieției Benzinarilor Particulari, a vorbit miercuri seara la Antena 3 despre isteria creata in toata țara cu privire la creșterea prețului la carburanți. Mii de romani au format cozi imense la benzinarii in toata țara, speriați de informația ca prețul pentru un litru ar…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) monitorizeaza situația pe piața carburanților din Republica Moldova, care deja a 2-a saptamina infrunta consecințele evenimentelor tragice din Ucraina. Contextul regional actual a exclus posibilitatea utilizarii cailor tradiționale de transport…