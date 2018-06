Stiri pe aceeasi tema

- Resursele de energie primara au crescut in perioada ianuarie-aprilie cu 3,6%, iar cele de energie electrica au crescut cu 0,4% fata de aceeasi perioada a anului precedent, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica - INS. Resursele de energie primara au crescut…

- Retailerul german de incaltaminte Deichmann a inregistrat anul trecut in Romania o cifra de afaceri de 414 milioane lei, in crestere cu aproape 9% fata de 2016, dupa ce compania a deschis opt magazine noi si are in plan noua unitati noi in 2018. Continuarea pe ZFCorporate …

- Principalele resurse de energie primara in trimestrul I 2018, au totalizat 8932,2 mii tone echivalent petrol (tep), in creștere cu 455,3 mii tep fata de trimestrul I 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. Productia interna a insumat 5403,2 mii tep, in scadere…

- In trimestrul I 2018, resursele de energie primara au crescut cu 5,4%, iar cele de energie electrica - cu 0,5% fata de trimestrul I 2017. Consumul de energie electrica a crescut cu 2,7%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Principalele resurse de…

- Cu un rezultat operational in creștere, 371,7 milioane RON (79,9 milioane EUR), și evoluții bune pe toate liniile de business, BCR a realizat un profit net de 252,7 milioane RON (54,3 milioane EUR) in primul trimestru al anului 2018, arata reprezentanții bancii intr-un comunicat. Potrivit documentului,…

- Banca Transilvania a inregistrat in primele trei luni ale acestui an un profit net de 366 milioane lei, in crestere cu 48%, in timp ce Grupul Financiar Banca Transilvania a avut un rezultatul pozitiv de 389 milioane lei, cu 45% peste nivelul din perioada similara a anului trecut, potrivit…

- Resursele de energie primara au crescut in primele doua luni ale anului cu 1,3%, iar cele de energie electrica au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 1,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Resursele de energie primara au crescut…

- Productia agricola vegetala a crescut, in anul 2017, fata de anul precedent, la principalele culturi, insa suprafata cultivata cu cereale pentru boabe, cartofi si legume a inregistrat scaderi, arata datele publicate de Institutul National de Statistica.