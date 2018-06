A fost o saptamana incarcata. A inceput cu inființarea unui mamut- Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) − o societate pe actiuni al carei capital social de pornire va fi format din deținerile Statului la 33 de societati de importanta nationala, plus suma de 9 miliarde de lei. Se termina sambata, cand va avea loc mitingul organizat de PSD impotriva abuzurilor. Intre cele doua evenimente se inghesuie amanarea pronunțarii sentinței in dosarul in care Liviu Dragnea a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, condamnarea Elenei Udrea la 6 ani…