Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele vin, trec și apoi se uita, fiind inlocuite in memoria de scurta durata cu alte evenimente. De aceea, va propunem o sinteza saptamanala cu cele mai interesante evenimente de la noi și din lume, cel puțin cu cele care ne-au reținut noua atenția. O colecție de texte pe care sa le puteți savura…

- Jandarm: Putem vedea fata oricarui om. Aceste imagini sunt stocate. La prima vedere arata ca un autocar de transport. In spatele caroseriei si a geamurilor fumurii se afla insa o adevarata tehnologie de monitorizare, inregistrare si coordonare a jandarmilor din teren. Interiorul a fost adaptat asemenea…

- Evenimentele vin, trec și apoi se uita, fiind inlocuite in memoria de scurta durata cu alte evenimente. De aceea, va propunem o sinteza saptamanala cu cele mai interesante evenimente de la noi și din lume, cel puțin cu cele care ne-au reținut noua atenția. O colecție de texte pe care sa le puteți savura…

- MAI MULTI BANI….Vechea problema a pensiilor speciale pentru primari revine, de data aceasta la nivelul Asociatiei Comunelor din Romania. La reuniunea ACoR, de la finele saptamanii trecute, unde au participat premierul si mai multi ministri, primarii de comune din toata tara s-au plans ca banii pe care…

- Samsung Galaxy S9 si S9 Plus ar putea fi primele telefoane Galaxy care primesc emoji-uri 3D si difuzoare stereo. Potrivit dezvaluirilor aparute in publicatia sud-coreeana ETNews, noile emoji 3D dezvoltate de Samsung sunt asemanatoare celor oferite de Apple, in sensul ca reprezinta personaje 3D care…

- Astazi va propunem sa lecturați cateva indemnuri, constituite intr‑o serie de raspunsuri ale parintelui Arsenie Papacioc, cu privire la cateva dintre ispitele și patimile cele mai frecvente cu care ne confruntam in viața duhovniceasca: mandria și slava deșarta, vorbaria și curvia. Cum putem ...

- Deputatul PSD Nicolae Banicioiu a scris pe Facebook, referitor la "ce se intampla acum in PSD", ca lucrurile "ne scapa de sub control si riscam sa ne pierdem busola". Vicepresedintele PSD spune ca "nu putem schimba premieri si guverne la fiecare 6 luni", intrucat "nu pentru a ne regla orgoliile intre…

- Primarul din Baicoi declara ca doctorița filmata in timp ce refuza internarea unui pacient nu este angajat al Spitalului Orasenesc Baicoi, avand doar un contract de colaborare pentru efectuarea unor garzi. Acesta spunea ca s-a dispus o ancheta și se va intrerupe colaborarea. Totodata, a spus ca exista…