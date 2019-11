Stiri pe aceeasi tema

- Sunt miliarde de oameni indragostiți de gustul de cafea și care nu concep sa-și inceapa ziua altfel decat cu o cana aromata și fierbinte cu lichidul aromat și energizant. Sunt, insa, cafele și cafele, iar unele sunt mai bune decat altele. Pentru a te asigura ca cel puțin la tine acasa ai parte de cea…

- Andrei Burca a fost transferat in aceasta vara de CFR Cluj pentru 200.000 de euro de la FC Botoșani. Imediat dupa ce transferul a fost parafat, patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, a avut o reacție surprinzatoare spunand ca este cel mai proasta mutare a sa și ca l-a lasat prea ușor pe Burca la CFR…

- Actrita Emilia Clarke, vedeta din "Game Of Thrones/ Urzeala Tronurilor", a dezvaluit al cui era paharul care parea sa poarte sigla unui celebru lant de cafenele, uitat in cadru intr-unul dintre cele mai controversate momente ale ultimului sezon al serialului.Emilia Clarke, interpreta rolului…

- Primarul Targu-Jiului este convins ca targujienii il vor vota pe 10 noiembrie pe actualul sef al statului, nu pe candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila. Marcel Romanescu, lider al organizatiei PNL Targu-Jiu este optimist in ceea ce priveste rezultatul alegerilor pentru presedintia…

- Cei care doresc sa urmareasca aceasta productie pot participa la proiectie pe data de 23 octombrie, de la ora 18.00, in Sala Bertolt Brecht de la Centrul Cultural German. Proiectia va avea loc in cadrul proiectului Seara de Film German, tragicomedia „Strada Bornholmer" prezintand povestea inspirata…

- Simona Gherghe a devenit mamica pentru a doua oara in urma cu cinci luni. Prezentatoarea de televiziune s-a retras de pe micul ecran, insa nu are in plan sa revina prea curand. Simona Gherghe a povestit cum se descurca cu cei doi copii pe care-i are, Ana și Vlad, și a oferit detalii despre petrecerea…

- Aradul este impanzit de hoți, care fura absolut orice. Ei au atacat inclusiv un aparat de cafea de la Centrul de Vizitare Ceala. In urma investigațiilor efectuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale, au fost identificați doi tineri din Arad, de 17 și 19 ani. Aceștia, in noaptea de 15/16…

- Ca o coincidența, in momentul in care consiliul local a aprobat lista finala a fericiților caștigatori, respectivul funcționar se afla in plin control la una dintre entitațile tutelate de municipalitate, unde n-a gasit nimic in neregula... The post Un auditor al Curții de Conturi se afla printre cei…