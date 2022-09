Cadru didactic UMFST distins cu Emblema de Onoare a Medicinei Militare

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul social-democrat Leonard Azamfirei, care deține și funcția de rector al Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș, a scris sambata, 27 august, pe pagina sa de Facebook, un text intitulat "La mulți ani de Ziua Independenței, Republica Moldova!"…

- Cladirea centrala a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș face obiectul unei reabilitari consistente care se va incheia in toamna acestui an, a anunțat marți, 9 august, senatorul social-democrat Leonard Azamfirei, rectorul instituției.…

- Aproape 2.000 de absolvenți ai promoției 2022 din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș au trait ieri, 27 iulie 2022, emoția unui moment mult așteptat ce incununeaza eforturile depuse de-a lungul perioadei de studenție: Festivitatea de…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a apreciat structura Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, afirmand ca este o universitate excepționala din mai multe puncte de vedere și prima universitate care are aceasta dimensiune…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a ajuns astazi, la ora 11, la sediul Batalionului 51 Operații Speciale „Vulturii", din Targu Mureș, insoțit de fostul ministru al Apararii și ex-prefect de Mureș Mircea Dușa și de rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George…

- Programul de inginerie medicala al Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFS) „George Emil Palade" din Targu Mures are un potential de dezvoltare foarte mare, fiind singurul din tara derulat intr-o universitate cu profil medical si farmaceutic, a declarat miercuri, 6 iulie, rectorul…

- Maestrul FIDE Ihor Samunenkov, reprezentant al Ucrainei, s-a clasat pe locul al doilea la finalul etapei a II-a a Grand Prix Romania 2022, competiție disputata intre 57 de șahiști intre 4 și 11 iunie, in Sala Polivalenta a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade"…

- Sala de sport a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș va gazdui sambata, 11 iunie, Turneul Oldboys In Memoriam Cornel Lungu. (Redacția) Post-ul Targu Mureș: Turneu de baschet In Memoriam Cornel Lungu apare prima data in Stiri din Mures, Stiri…