Stiri pe aceeasi tema

- Farul a invins-o pe FCSB, scor 3-2, in etapa cu numarul 23 din SuperLiga Romaniei. Gica Hagi (57 de ani) și Denis Alibec (32 de ani) au trait la intensitatea maxima victoria. Farul a revenit fantastic in fața celor de la FCSB, cu doua goluri inscrise dupa al 5-lea minut al prelungirilor in repriza secunda.…

- Dupa ce l-a prezentat pe Mateus Barbosa Santos, fotbalist care a evoluat ultima oara in tricoul lui FC Botoșani, Farul a anunțat azi doi noi jucatori: Nicolas Popescu și Rolandas Baravykas. FC Voluntari a anunțat marți ca mijlocașul Nicolas Popescu (20 de ani) se va intoarce la Farul, clubul lui Gica…

- Fostul mare fotbalist Gabi Balint a implinit astazi 60 de ani, iar, cu aceasta ocazie, "Gaboajaldquo; a postat pe Facebook o imagine inedita, alaturi de bunul si vechiul sau prieten Gheorghe Hagi, in prezent managerul tehnic al Farului Constanta, echipa care se afla pe primul loc in Superliga.Cei doi…

- Gica Hagi este foarte fericit pentru victoria echipei Farul impotriva lui Rapid, in ciuda faptului ca a trimis pe teren mai mulți jucatori adolescenți. Chiar și așa, echipa antrenata de „Rege” a devenit lider in grupa C din Cupa Romaniei Betano. Tensiunile din galerie nu au intarziat sa apara, astfel…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, și-a facut calculele pentru titlu dupa victoria cu Rapid, scor 3-1. FCSB este pe locul 7 cu 23 de puncte, 17 sub liderul Farul. Roș-albaștrii au doua meciuri in minus, restanțele cu FC Botoșani și CFR Cluj. Becali vrea ca FCSB sa intre in play-off la 4 puncte distanța…

- Gheorghe Hagi, antrenorul echipei Farul Constanta, a declarat vineri, dupa victoria cu CS Mioveni, ca formatia sa mai are de adunat puncte pentru a fi sigura de play-off. Farul este lider in Superliga, cu 40 de puncte din 17 etape, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Farul a invins-o pe CS Mioveni, scor 2-1, și iși consolideaza poziția de lider in SuperLiga. Gica Hagi (57 de ani) a analizat victoria obținuta in fața „lanternei roșii” din Liga 1. Gica Hagi, dupa Farul - CS Mioveni 2-1 „Asta e Divizia A, e greu cu orice echipa. Cred ca noi facem lucruri extroardinare,…