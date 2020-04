Stiri pe aceeasi tema

- Membrii personalului medical din Ungaria vor primi cate un bonus de 500.000 de forinti (1.380 euro) in acest an, a anuntat vineri premierul ungar Viktor Orban, in interventia sa saptamanala la postul Radio Kossuth.

- Medicii si personalul medical care lucreaza cu pacienti covid ar urma sa primeasca un bonus financiar de 500 de euro, a anuntat astazi presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Seful statului a spus ca aceasta este o masura pe care a solicitat-o Guvernului Romaniei sa o puna in practica. „In acest sens,…

- Scandal imens la nivelul DSP Arad. Personalul medical se teme sa mearga la triajul de la granița cu Ungaria cu o masca și un combinezon, acuzand ca nu au fost instruiți cum sa se protejeze. In același timp, șeful DSP Arad este acuzat de atitudine aroganta, transmite specialarad.ro. Imagini video au…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, anunta adoptarea a patru Ordine ale comandantului actiunii, noile acte prevazand ca medicii nu pot refuza tratamentul unui pacient pe motiv ca acesta nu a fost testat pentru Covid-19 si ca personalul sanitar nu poate refuza detasarea la…

- Premierul ungar Viktor Orban i-a trimis o scrisoare secretarului general al Consiliului Europei, cerandu-i 'sa nu obstructioneze' eforturile Ungariei de combatere a epidemiei de coronavirus, dupa ce Marija Pejcinovic Buric a criticat legislatia de la Budapesta privind starea de urgenta, transmite…

- Toate cadrele medicale de la Spitalul Judetean Suceava vor fi testate pentru COVID 19, dupa ce Libertatea a dezvaluit ca cel puțin 10 secții de la spitalul judetean din Suceava au cazuri de coronavirus. La Spitalul din Suceava avem deja 52 de cadre medicale care sunt infectate cu coronavirus, a declarat…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a anuntat, luni, intr-un discurs tinut in fata Parlamentului de la Budapesta, ca a luat decizia inchiderii... The post Ungaria inchide toate granițele, ca masura impotriva pandemiei appeared first on Renasterea banateana .

- ​Clinicile publice din Ungaria vor oferi gratuit tratamente pentru a favoriza fertilitatea, pentru a încetini declinul demografic al Ungariei, a anuntat joi premierul ungar Viktor Orban, informeaza AFP. "Guvernul a decis ca, începând cu 1 februarie, medicamentele folosite…