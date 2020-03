Cadrele medicale de la Spitalul Județean de Urgența din Craiova au primit recomandarea de a nu mai lucra in clinicile private in perioada pandemiei de coronavirus. Conducerea unitații medicale a emis un act in acest sens. Managerul interimar Teodor Sas explica de ce s-a luat aceasta decizie. „In urma videoconferințelor cu Ministerul Sanatații pe care le-am avut in ultimele zile, s-a emis o recomandare. Nu este o obligație, dar este logic de ce s-a ajuns la aceasta recomandare. Ce se intampla, de fapt? Fiind ambulatoriul inchis, automat pacienții merg catre cabinete private. Teoretic, la unele…