Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant cere presedintelui Romaniei sa promulge legea prin care cadrele didactice pot fi ajutate sa desfasoare lectii on line in conditii optime Educatia din Romania poate primi sansa de a merge mai departe, in mod egal pentru toate cadrele didactice si pentru toti…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marți ca nu se poate vorbi deocamdata de o relaxare a masurilor luate de autoritati in cadrul starii de urgența, intrucat varful epidemiei de coronavirus nu a fost atins inca in Romania. Ministrul spune ca...

- Inspectoratul General pentru Imigrari informeaza angajatorii și beneficiarii prestarii de servicii ca obligațiile ce le revin, in conformitate cu art. 34 din OG nr.25/2014 privind incadrarea in munca și detașarea strainilor in Romania se mențin in perioada starii de urgența. De asemenea, cetațenii straini,…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.), asociațiile consumatorilor și ale transportatorilor trag un semnal de alarma: ii rugam pe Președintele Camerei Deputaților și pe Deputații din Parlamentul Romaniei sa respinga propunerea legislativa de modificare a…

- Uitați-va la filmulețul de mai jos, de la Arad, unde un șef de DSP local numit politic amenința și umilește cadrele medicale care cer autoritaților echipamente de protecție impotriva virsului. Cer sa nu fie condamnați la contaminare, atat! Doamne Dumnezeule! In ce țara traim? SUNTEM IN SCENARIUL PATRU:…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant atrage atenția ca nu este necesara prezența cadrelor didactice in unitațile de invațamant pe perioada suspendarii cursurilor, intrucat aceștia nu deruleaza, in acest interval de timp, activitați de predare...

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant face apel la Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, sa promulge modificarile aduse Legii Educației Naționale, prin care sunt aduse o serie de imbunatațiri invațamantului preșcolar, primar, gimnazial și liceal. In urma propunerilor FSLI, Senatul Romaniei…

- Decizie de ultima ora pentru o parte din beneficiarii de pensii. Curtea Constitutionala considera ca excluderea unor beneficiari de pensii de invaliditate de la aplicarea indicelui de corectie "nu este justificata in mod obiectiv si rational", anunța Agerpres.Citește și: ULTIMA ORA Meteorologul…