Cadrele didactice care vor titularizarea pe post dau examen. Peste 4 candidați pe loc 31.900 de candidați susțin miercuri, 12 iulie, proba scrisa din cadrul examenului de titularizare, pentru ocuparea catedrelor didactice vacante/rezervate din invațamantul preuniversitar, sesiunea 2023. Sunt disponibile 6.837 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata: 5.945 in mediul urban si 1.342 in mediul rural. Concursul de Titularizare 2023 consta intr-o proba scrisa in baza

