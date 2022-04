Stiri pe aceeasi tema

- Romania este printre țarile europene cu deficit important de protecție, multe familii nedispunand de resursele financiare de care ar avea nevoie pentru a acoperi cheltuielile intr-o situație neprevazuta. Lansata in 2016, de Ziua Mondiala a Sanatații, Asigurarea de Sanatate NN susține clienții sa se…

- Anul acesta, OMS promoveaza mesajul „PLANETA NOASTRA- SANATATEA NOASTRA’’ prin care indeamna statele și populația intregii planete sa lupte pentru inlaturarea poluarii aerului, apei și hranei, pentru un viitor sanatos. La mulți ani cadrelor medicale din Romania și din lume! Multa sanatate tuturor! …

- „Sanatatea reprezinta un factor major pentru starea de bine a fiecaruia dintre noi, dar și un indicator important al capacitații de dezvoltare a societații in care traim. Acest lucru s-a vazut in cei peste 2 ani de pandemie, in care oamenii din intreaga lume au avut de suferit din cauza unui virus care…

- Cetațenii refugiați din Ucraina vor beneficia gratuit de servicii medicale oferite de sistemul public de sanatate din Romania, inclusiv in Bistrița-Nasaud. Sistemul public de sanatate s-a mobilizat pentru a ajuta refugiații veniți din Ucraina. Spitalul Județean de Urgența Bistrița iși va oferi serviciile…

- Cetațenii refugiați din Ucraina vor beneficia gratuit de servicii medicale oferite de sistemul public de sanatate din Romania, inclusiv in județul Bistrița-Nasaud. Sistemul public de sanatate s-a mobilizat pentru a ajuta refugiații veniți din Ucraina. Spitalul Județean de Urgența Bistrița iși va oferi…

- Refugiații ucraineni care fug din calea razboiului declanșat de Rusia și ajung in Romania vor beneficia de toate tipurile de servicii medicale de care au nevoie, nu doar de cele de urgența, a dat asigurari marți, 1 martie, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, care a precizat ca aceștia se vor putea…

- Sistemul de sanatate din Romania risca sa intre in colaps in valul V al pandemiei. Tot mai multe cazuri de Covid sunt intalnite in randul medicilor și personalului medical. 100 de cazuri au fost raportate in ultima saptamana in Timiș.

- Romania a intrat, ”in mod evident”, in valul cinci al pandemiei de COVID, iar tara noastra se afla pe locul ”doi sau trei” in clasamentul celor mai rapide trenduri de crestere a numarului de infectari din Europa, a afirmat duminica seara ministrul sanatații Alexandru Rafila, la Antena 3, citat de News.ro…