Unul dintre cele mai arzatoare subiecte discutate printre parinți la final de an școlar este cadoul pentru profesor/invațator/diriginte. Ar trebui sa fie scump? Ar trebui sa fie unul simbolic? Cați bani ar trebui sa se stranga la nivelul clasei? – acestea sunt doar cateva dintre cele mai frecvente intrebari care circula in cercurile de parinți. Adevarul este ca un cadou nu ar trebui oferit unui profesor din obligație, ci in semn de respect, mulțumire și apreciere. Indiferent daca ai ajuns aici din postura de parinte, elev sau student, informațiile de mai jos te vor ajuta sa alegi cele mai bune…