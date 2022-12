Cadourile Mosului au ajuns cu sprijinul jandarmilor si la copiii din cadrul Centrului Scolar de Educatie Incluziva.

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii de la Centrul Scolar de Educatie Incluziva (CSEI) Suceava au participat la mai multe activitați (concursuri, expoziții, recital de poezie) in cadrul proiectului „Daruind, vei dobandi!". Elevii l-au intampinat mai intai pe Moș Nicolae, care a poposit pe 6 și pe 8 decembrie la CSEI ...

- O zi speciala azi la Gradinița Logos. Preșcolarii ”au sarbatorit zacusca”, mulțumind lui Dumnezeu pentru tot ce au. Și in semn de mulțumire, au oferit bunatați refugiaților ucraineni și bunicilor de la azil. ”– Ce sarbatorim noi astazi?? -ZACUUUSCAAA!! -Ce sarbatorim?? -Ziua Mulțumirii!!”” Frumos imbracați…

- Romii („tiganii”) au ajuns in spatiul romanesc in secolul al XIV-lea, dupa o lunga migratie pornita din India, dupa cum au demonstrat studiile de filologie comparata incepute in secolul al XVIII-lea. In spatiul romanesc au avut doua caracteristici, care i-au definit pana la jumatatea secolului al XIX-lea:…

- Consilierii județeni voteaza acordarea unor burse elevilor de la școlile cu „invațamant special”. Cele aproape 400 de burse au valori cuprinse intre 150 și 500 de lei. Sute de elevi invața la cele cinci unitați de invațamant cu program special din județ. Copiii sunt susținuți in școala și cu ajutorul…

- Zeci de copii de la Colegiul „Liviu Rebreanu” sunt implicați intr-un proiect special inițiat de Asociația bolnavilor de scleroza multipla Bistrița. „Sunt oamenii invizibili. Nu interacționam cu ei, nu-i vedem, nu știm cum sa vorbim cu ei…” Psihologul Lorena Țirtea, asistentele sociale Claudia Torje…

- Anca Serea și Adrian Sina și-au vandut casa de jumatate de milion de euro pe care o cumparasera recent și s-au mutat din nou in vila in care au stat cu chirie. Recent, Anca Serea și Adrian Sina anunțau ca și-au cumparat o casa, dupa ce timp de doi ani și jumatate au stat cu chirie intr-o vila in același…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a virat astazi sumele reprezentand ajutorul pentru imbracaminte si rechizite pentru 97.888 de beneficiari cu carduri deja existente, prescolari si elevi din familii defavorizate. Astfel, incepand de maine, sprijinul de 500 de lei va ajunge pe cardurile…