Laurențiu Reghecampf surprinde cu primele declarații in premiera despre cele mai picante detalii din scandalul divorțului. Anamaria Prodan susține ca acesta a furat din casa multe lucruri scumpe atunci cand a parasit locuința familiei. Ce spune antrenorul despre cadourile primite de impresara și cum este comunicarea de acum dintre foștii parteneri? Fanii sunt șocați de […] The post Cadourile din alta lume pe care Reghe le-a facut Anamariei Prodan: ‘Am facturile, mi-a dat 2.000 de mail-uri’ appeared first on IMPACT .