- Pensionarii ieseni vor primi si in acest an, cu ocazia Sarbatorilor de Iarna, ajutoare sub forma de tichete sociale valorice. Actiunea se va desfasura prin Directia de Asistenta Sociala. Beneficiarii campaniei numara peste 11 mii de pensionari ale caror venituri cumulate nu depasesc 1.100 de lei, inclusiv…

- Classical Christmas Market, primul Targ de Craciun cu muzica de opera in Romania, s-a deschis la București. Poate fi vizitat pe esplanada Operei Naționale, pana in ultima zi a anului. Si nu este lipsit de surprize. Ioana Pavel a luat deja pulsul targului.

- Medicul și cercetatorul Octavian Jurma avertizeaza duminica, intr-o postare pe Facebook, ca tulpina Omicron, confirmata in sase tari europene, va ajunge cel tarziu in ianuarie si in Romania."Varianta B.1.1.529 (clada 21K sau Omicron) a speriat comunitatea medicala mai tare decat Delta la aparitia sa.…

- 59.000 de participanți și moștenitori la Pilonul II de pensii au incasat 605 milioane de lei de la introducerea acestui sistem, in 2008, și pana la finele lunii septembrie 2021, a anunțat joi Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAP

- Ce pensionari din țara noastra beneficiaza de energie electrica in mod gratuit și ce condiții trebuie sa indeplineasca aceștia. Iata ce s-a stabilit in anul 2003 prin HG 1041. Pensionarii din Romania care au energie electrica gratuit Azi, Asociatia Energia Inteligenta a amintit ca exista o anumita categorie…

- Angajari la STAT: POSTURI vacante la instituții publice din Alba, in octombrie. LISTA, condiții, calendar Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in instituții publice din județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie sa indeplineasca unele condiții, privind studiile, vechimea…

- Programul PNRR, prin care Romania poate lua 29 mld. euro de la Uniunea Europeana, va aduce si anumite conditii care trebuie indeplinite de autoritatile de la Bucuresti, noteaza Mediafax. Una dintre conditii este legata de eliminarea facilitatilor fiscale din constructii care au fost introduse…