Stiri pe aceeasi tema

- Medicul a facut un bilant al pandemiei de coronavirus, dupa primele doua saptamani de relaxare. ”Au trecut doua saptamani de la «relaxarea» masurilor restrictive de prevenire a raspandirii Covid-19. Aceasta perioada, cat si tot ceea ce urmeaza inseamna de fapt pasi spre revenirea la o viata normala.…

- "Au trecut doua saptamani de la «relaxarea» masurilor restrictive de prevenire a raspandirii Covid-19. Aceasta perioada, cat si tot ceea ce urmeaza inseamna de fapt pasi spre revenirea la o viata normala. Au fost 3 luni de zile, in care intreaga lume a trecut printr-o experienta dramatica, care a…

- Pandemia de COVID-19 a determinat in Romania o creștere a vulnerabilitaților copiilor aflați in situație de risc, reducerea activitații economice determinand o creștere a numarului familiilor ale caror venituri s-au redus, se arata intr-un raport realizat de UNICEF.

- Ministerul Fondurilor Europene a publicat in transparenta decizionala proiectul pentru Ordonanta de Urgenta pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate ndash; POAD.Anul 2020 este un an de o importanta majora pentru Romania,…

- STUDIU World Vision Peste 91% dintre copii si adolcenti se simt stresati sau trec prin experiente tulburatoare din cauza pandemiei de COVID-19 * 75% dintre copii si adolescenti considera ca este dificil din punct de vedere emotional sa faca fata restrictiilor de distantare fizica si sociala. * 71% dintre…

- Acces limitat la servicii sociale, inegalitați in ceea ce privește accesul la educație, saracie – sunt doar cateva dintre riscurile la care sunt supuși copiii din Romania și familiile lor in timpul...

- Copiii din Romania trebuiau sa primeasca alocații duble inca de la 1 februarie, doar ca Guvernul Orban a amanat data aplicarii legii pana la 1 august. Decizia a fost luata deoarece cei șapte miliarde și jumatate de lei, banii necesari, nu erau prevazuți in buget.

- Pandemia de coronavirus iși face simțita prezența și in Romania. Pana acum, 158 de romani au fost infectați cu COVID-19. Printre aceștia se numara și un baiețel in varsta de 4 ani. Puștiul este internat la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara, alaturi de tatal sau, și el depistat…