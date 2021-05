Cadouri pentru cei vaccinați împotriva Covid-19 O bere, o prajitura, preturi promotionale sau pur si simplu bani se numara printre cadourile promise celor vaccinați impotriva Covid-19 in SUA. Aproape 56% din populatia adulta a SUA au primit cel putin prima doza de vaccin. Numarul zilnic al dozelor administrate scade insa, asa ca autoritatile incearca sa-i convinga pe cei nesiguri sau indiferenti fata de vaccinare. Presedintele Joe Biden susține ca obiectivul este ca pana pe 4 iulie, Ziua Nationala a SUA, cel puțin 70% dintre adulti sa primeasca cel putin prima doza de vaccin anti-COVID-19, relateaza AFP. Pentru atingerea acestui obiectiv, guvernul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O bere, o prajitura, preturi promotionale sau pur si simplu bani! In SUA apar tot mai multe initiative de acest fel, menite sa-i convinga pe cei reticenti sa se vaccineze impotriva COVID-19, scrie Agerpres. Circa 145 de milioane de americani, reprezentand 56% din populatia adulta a SUA, au primit cel…

- Din totalul persoanelor vaccinate in ultimele 24 de ore, 54.089 au primit prima doza, iar 23.015, a doua. Pana in prezent, conform CNCAV, au fost administrate 4.832.203 de doze (incepand cu 27 decembrie 2020) unui numar de 3.037.698 de persoane. Din total, 1.243.193 de persoane au fost vaccinate cu…

- Pana in prezent, circa 400 de militari pe contract ai Armatei Nationale au fost vaccinati, in cadrul etapei a doua a campaniei nationale de imunizare anti-Covid. Initial au fost vaccinati, benevol, militari pe contract care se afla in lista prioritara, cum ar fi ofiterii, sergentii si soldatii din Fortele…

- Gogosi, cafea sau alte produse gratis se numara printre noile oferte pe care unele companii le pregatesc pentru cei care demonstreaza ca s-au vaccinat anti-COVID-19, cu intentia de a promova imunizarea si a adecva campaniile de marketing la noua realitate a pandemiei, relateaza luni EFE, informeaza…

- Gogosi, cafea sau alte produse gratis se numara printre noile oferte pe care unele companii le pregatesc pentru cei care demonstreaza ca s-au vaccinat anti-COVID-19, cu intentia de a promova imunizarea si a adecva campaniile de marketing la noua realitate a pandemiei, relateaza luni EFE. Lantul de cafenele…

- Centrul american de prevenire si lupta impotriva bolilor (CDC) a anuntat ca pana acum a fost vaccinata complet impotriva coronavirusului 16,7 la suta din populatia adulta. Acest lucru presupune faptul ca unul din sase adulti a primit ambele doze de ser Pfizer, Moderna sau vaccinul Johnson & Johnson.…

- China va relua procesarea de vize pentru straini din zeci de tari, dar numai daca acestia au fost vaccinati impotriva Covid-19 cu un vaccin fabricat in China, potrivit publicatiei The Guardian. China are acum cinci vaccinuri aprobate pentru uz general sau de urgenta, inclusiv trei care sunt distribuite…

- In citeva zile, R. Moldova ar putea primi primul lot de vaccin anti-COVID-19 și va incepe procesul de imunizare. Primii care se vor vaccina vor fi medicii, apoi, la dorința, și cealalta parte a populației. In acest sens, Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Naționala pentru Sanatate…