- Acum, in așteptarea celei mai importante sarbatori a creștinitații, Invierea Mantuitorului Iisus Hristos, organizația PNL Sighetu Marmației a dovedit din nou ca este o echipa cu suflet mare. Au pregatit pentru mai multe familii nevoiașe, cosul de Pasti cu acoperamant, pe care acestea il vor duce la …

- Ca in fiecare an, de sfintele sarbatori pascale, biserica „Nașterea Domnului” din Baia Mare vine in ajutorul celor aflați in nevoie. In Miercurea Mare, 4 aprilie, cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, in cadrul acțiunii social-filantropice „Sarbatori…

- In preajma Sarbatorilor Pascale, Fundatia „Antibiotice - Stiinta si Suflet" a facut un gest umanitar, oferind un ajutor de Paste pentru 26 familii nevoiase cu 124 copii din localitatiindepartate ale judetului Iasi din satele Poiana, Tarinca Maxut, Deleni si Feredeni, comuna Deleni. In pachetul oferit…

- In secolul al IV‑lea s‑a hotarat modul prin care se stabileste data Pastelui. Acest lucru s‑a stabilit la Sinodul I Ecumenic (Niceea, 325). Parintele profesor Ene Braniste ne spune ca parintii acestui sinod au adoptat pentru aceasta practica generala, bazata pe calculul datei Pastilor obisnuit la Alexandria,…

- O femeie de 24 ani și doi barbați de 27 ani, din Caracal, și-au pierdut viața in cumplitul accident petrecut marți, 20 martie 2018, pe o șosea din Olanda. In accident și-au pierdut viața in total cinci romani și alți ...

- Fie ca e se apropie Craciunul, Paștele, Dragobetele sau ziua de naștere a persoanei iubite, barbatul este cel care se confrunta cu cele mai multe dileme in aceste perioade. Cadoul care sa surprinda o femeie trebuie sa fie original, sa ii reflecte personalitatea și mai ales sa țina cont posibilitatea…

- „Cel mai frumos este sa daruiesti, fara sa astepti nimic in schimb”. Dupa aceasta fraza s-au ghidat doi cititori ai cotidianului Gorj Domino, care au hotarat sa iși doneze cateva dintre bunuri oamenilor sarmani. Cei doi au hotarat sa iși pastreze anonimatul, insa spera ca gestul lor…