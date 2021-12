Stiri pe aceeasi tema

- Din suflet pentru romani In prag de sarbatori, din dorinta de a oferi un strop de fericire si lumina in sufletele batranilor lipsiti de grija unei familii, reprezentantele Organizatiei Judetene de Femei Constanta a Partidului Social Democrat, au vizitat astazi 18.12.2021, persoanele varstnice aflate…

- Andreea Maria Somoi, fiica fostei vicecampioane mondiale la handbal feminin, Ana Maria Somoi, traverseaza o perioada cat se poate de delicata. Tanara de 13 ani a fost diagnosticata cu o boala incurabila, avand nevoie urgenta de sange, trombocite si plasma. Cei care doresc sa o ajute pe fiica fostei…

- Centrul de Resurse Juridice anunta ca a sesizat Parchetul, Ministerul Muncii si autoritatile din domeniul asistentei sociale privind "relele tratamente si tortura" la care este supusa o tanara institutionalizata la Centrul de Ingrijire si Asistenta din Zatreni (Valcea), avand dizabilitati intelectuale…

- Potrivit managerului Spitalului Județean de Urgența Bistrița, Gabriel Lazany incep sa vina tot mai mulți pacienți la unitatea medicala din Bistrița, fie de la Satu Mare, fie de la Sighetu Marmației. Mai mult, anul acesta inclusiv centrul de neurochirurgie din Cluj-Napoca a apelat la neurochirurgii de…

- Pe langa pensiunile si hotelurile de animale de companie, la Cluj-Napoca apar si business-uri de cat/dog sitting, la domiciliul clientului sau al celui care ofera serviciul, unele care ofera si toaletaj sau transport pentru patrupezi.

- Sute de oameni se vaccineaza zilnic la centrul Drive Through de la Cluj-Napoca, amplasat pe platoul de la Sala Sporturilor. Accesul se poate face numai cu mașina, iar sambata, 23 octombrie, erau zeci de mașini la coada pana afara din parcare. Zilnic la centru drive- though se imunizeaza circa 400…

- Șase focare de COVID-19 evolueaza in aceasta perioada in județul Sibiu. In centrele de ingrijire sunt zeci de persoane infectate, angajați și beneficiari. Direcția de Sanatate Publica a județului Sibiu anunța ca monitorizeaza 6 focare de infecție cu SARS-CoV-2. Focarele sunt in:…

- ORLAN, una dintre artistele-vedeta ale Franței, cu o anvergura internaționala remarcabila, este protagonista unei expoziții-eveniment, la Centrul de Interes. Prima expoziție personala a artistei in Romania -...