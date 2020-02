Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a-și proteja patrupedele de coronavirus, proprietarii de pisici pun maști de protecție animalelor, noteaza New York Post. Organizația Mondiala a Sanatații spune ca nu exista dovezi care sa indice ca virusul, care a omorat peste 1.300 de oameni și a infectat peste 45.000, poate ”afecta animalele…

- Milioane de oameni din intreaga lume vor sarbatori maine Ziua Indragostitilor, cunoscuta si ca Sfantul Valentin.Sunt inimioare peste tot, cadouri nenumarate pentru iubit și, daca nu vrei sa fii in rand cu lumea, ii poți face o surpriza orginala partenerului de viața.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat vineri ca lumea se confrunta cu lipsa echipamentelor individuale de protectie antigripala. Criza de echipamente vine in contextul in care China a anunțat, la inceputul lunii, ca are nevoie urgent de maști medicale și alte echipamente de protecție. Numarul…

- Primaria Zimnicea a distribuit școlilor din oraș maști de protectie și flacoane cu gel dezinfectant pentru prevenirea apariției și raspandirii gripei sezoniere in randul elevilor și a cadrelor didactice. In acest sens, au fost achiziționate 30.000 de maști de protecție (cate 15 pentru fiecare elev)…

- China are nevoie urgent de maști medicale și alte echipamente de protecție, in contextul in care numarul persoanelor infectate cu coronavirus a depașit 17.000, iar 361 de oameni au murit, a declarat luni o reprezentanta a Ministerului de Externe de la Beijing, potrivit site-ului Guardian, scrie Mediafax."China…

- "Am venit cu masti de protectie si halate si eu si consilierii generali. Ne protejam de virusii guvernamentali. Avem peste 1.905 de cazuri de gripa raportate doar la scolile de stat, dar in continuare pe site-ul institutiei Guvernului, numarul cazurilor trecute in dreptul Capitalei ramane 92", a spus…

- Elevii Colegiului National „Gheorghe Magheru” au avut serios de munca dupa revenirea din vacanta de iarna dar si inainte de vacanta pentru ca, in cadrul liceului exista singurul atelier in care se confectioneaza masti de protectie impotriva gripei po...