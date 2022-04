Stiri pe aceeasi tema

- De cand a inceput razboiul in Ucraina si pana in momentul de fata, la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi au ajuns 147 de copii ucraineni care au avut nevoie de asistenta medicala. Doar 15- dintre ei au avut nevoie de spitalizare si tratament, restul de 85- au fost consultati si tratati in UPU, iar…

- Cetațenii ucraineni care intra in Romania prin Punctele de Trecere a Frontierei Radauți Prut și Stanca beneficiaza de apa, alimente, asistența medicala și pot obține informații legate de problemele cu care se confrunta.

Actorul Leonardo DiCaprio, cunoscut militant pentru pace si mediu, a publicat pe contul de Instagram fotografii emotionante cu victime ale razboiului din Ucraina, aducand un omagiu organizatiilor umanitare.

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a intalnit, astazi, in vama Siret, cu o delegație din partea Parlamentului European. Din delegație au facut parte europarlamentari din Italia, Suedia și Romania, din comisia de munca a Parlamentului European. Gheorghe Flutur a spus ca discuțiile…

- Miercuri, 9 martie, mamele refugiate din Ucraina, copiii acestora, dar si alte persoane care se afla in acest moment la Asezamantul filantropic Sfantul Cuvios Arsenie cel Mare din municipiul Constanta, au primit mucenici moldovenesti. Potrivit preotului Claudiu Banu, "toti rezidentii Asezamantului,…

- Razboiul din Ucraina si mai ales valul de refugiati indreptat catre Romania a declansat o miscare de solidaritate fara precedent in cel mai nordic judet al Romaniei. Sute de localnici din judetul Botosani si-au pus la dispozitie casele pentru cazarea refugiatilor alungati de razboiul din Ucraina.

Premierul Nicolae Ciuca a avut, luni, o convorbire telefonica cu premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, pe teme legate evolutia fluxului de cetateni ucraineni la granita dintre Romania si Republica Moldova.

Mobilizare fara precedent in Bacau pentru refugiații din Ucraina, care au inceput sa ajunga in numar foarte mare la granița cu Romania. In timp ce autoritație intarzie sa amenajeze tabere mobile și alte spații de cazare, oameni de rand și diverși...