- ​Cadoul perfect de Craciun nu exis… Exista! De fapt, iți vorbim chiar in acest articol despre cele mai cool produse pe care le-ai putea alege pentru tine sau pentru cei dragi din oferta Xiaomi. Pentru ca Moșul sa nu stea sa caute prea mult, le-am grupat pe categorii, in funcție de buget.

- Un acord va fi necesar ”pana la urma”, pentru a se pune capat razboiului rus din Ucraina, a subliniat vineri presedintele rus Vladimir Putin, care a susținut ca se indoieste insa de ”increderea” pe care Moscova o poate avea, in opinia sa, in interlocutorii sai, relateaza AFP. ”Cum sa ajungem la un acord?…

- Aproape o treime din caldura care intra in Cluj se pierde din cauza instalatiilor foarte vechi. O mare parte din sistemul de transport și distribuție a energiei termice are durata de viața depașita, iar, an de an, se cheltuie milioane de lei pentru modernizarea țevilor.

- Spania a cedat de-o maniera dramatica meciul cu Romania de la CE de handbal feminin, 28-27, la ultima faza. Aruncarea Biancai Bazaliu a stabilit invingatoarea la ultima secunda, iar Jose Ignacio Prades, selecționerul iberic, a gasit vinovatul pentru infrangerea echipei sale.

- (P)Cadouri de Craciun 2022: pe care le prefera angajații? Vine Craciunul și, ca manager sau patron, va trebui sa le oferi o atenție angajaților tai. Suntem aici pentru a te ajuta sa alegi cadouri bune și utile, intr-un buget rezonabil. Datorită schimbării obiceiurilor…

- Armele hipersonice vor intra in curand in dotarea forțelor americane. Marina și Armata Statelor Unite au incheiat cu succes 11 teste ale componentelor viitoarei rachete hipersonice și anunța ca arma e aproape de definitivare.

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut marti sa fie respectate granitele, in contextul in care trei rachete lansate de Rusia spre Ucraina au survolat ieri spatiul aerian al tarii.

- Roger Federer a spus plangand adio tenisului, retragerea sa de la Laver Cup 2022 fiind una emoționanta. La cateva zile dupa evenimentul din O2 Arena din Londra, elvețianul a fost intrebat daca exista in acest moment in circuitul ATP vreun jucator care sa-i calce pe urme.