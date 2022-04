Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry și Meghan Markle au vizitat-o pe reginei Elisabeta a II-a, inaintea zilei sale de naștere, la doi ani dupa ce cuplul a renunțat la atribuțiile regale, scrie Reuters . Palatul Buckingham a refuzat sa comenteze.

- Prințul Harry și Meghan Markle au fost implicați intr-un scandal mediatic. De data aceasta, cel care i-a atacat a fost un celebru jurnalist, potrivit click.ro. Lui Karl Stefanovic, jurnalistul australian, nu i-a fost niciodata frica sa-i critice pe Ducele și Ducesa de Sussex. De data aceasta, motivul…

- Meghan Markle și Prințul Harry s-ar putea sa intre iar in conflict cu tatal acesteia, Thomas Markel. Recent tatal lui Meghan a facut cateva afirmații dure la adresa cuplului. Thomas Markle i-a acuzat pe Meghan și Harry ca sunt cruzi pentru ca nu i-au prezentat reginei pe micuța Lilibet. Meghan Markle…

- Cum aratau Prințul Harry și Meghan Markle atunci cand erau copii. FOTO. Prințul Harry și Meghan Markle s-au casatorit in 2018, in ciuda gurilor rele. Fostul cuplu regal s-a casatorit in secret inainte de grandioasa ceremonie oficiala urmarita de milioane de persoane din intreaga lume in 2018, a dezvaluit…

- De mai bine de 2 ani de zile, prințul Harry și soția lui, Meghan Markle, au renunțat la indatoririle lor regale și au parasit Marea Britania, stabilindu-se in Statele Unite ale Americii, acolo unde iși cresc cei doi copii, Archie și Lilibet. Cand s-ar putea reintoarce ducii de Sussex in familia regala…

- Probleme majore pentru Prințul Harry și Meghan Markle in California. Ce se intampla in casa celor doi. Cuplul locuiește intr-un conac impreuna cu copiii lor Archie și Lilibet, la doar cateva minute distanța de o fabrica de iarba legala. In zona de lux unde este situata reședința cuplului mai locuiesc…

