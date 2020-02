Stiri pe aceeasi tema

- "Nu intru in politica." este mesajul postat de iubita lui Liviu Dragnea pe Instagram. Reacția Irinei Tanase vine dupa ce, in ultima perioada, au existat voci care spuneau ca ar urmari un post-cheie in organizația de femei a PSD. Citeste si: Irina Tanase, motiv de scandal in…

- Irina Tanase si Bombonica nu se ințeleg sub nicio forma și, mai mult, au reușit sa bage cearta și intre Alexandra și Valentin, copiii lui Liviu Dragnea. Astfel, Bombonica o are ca aliat de nadejde pe Alexandra, fiica sa, insa Valentin ii ia partea Irinei Tanase, chiar daca nu o place. Potrivit Impact,…

- Principala schimbare facuta de Irina Tanase a fost de a-si schimba culoarea parului. Ea a renuntat la parul saten pe care il cunostea toata lumea si a trecut la un blond deschis, asa cum se poate vedea din selfie-ul facut in masina si postat pe Instagram. Inainte de intrarea in 2020, Irina…

- Cu puțin timp inaintea Revelionului 2020, Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, a postat un mesaj cu talc, in limba engleza. Mesajul a fost preluat dintr-un citat motivațional, atribuit actriței Angelina Jolie, referitor la așteptarile pentru anul 2020.

- Irina Tanase a facut un gest care i-a adus numeroase laude, respectiv critici prin intermediul rețelelor de socializare. Iubita lui Liviu Dragnea a decis sa ceara ajutorul pentru un baiețel care sufera de o boala grava și a carui unica șansa la viața este o operație costisitoare.

- Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, a postat duminica un mesaj pe Instagram cu ocazia Zilei Naționale. „Iți mai doresc și imi doresc și mie ca in noul an al existenței tale sa naști speranța! Speranța ca dezbinarea, ura, nervozitatea și lipsa de toleranța existente in societatea romaneasca in…