Stiri pe aceeasi tema

- O tânara românca, în vârsta de 22 de ani, din Bondeno, Italia, și-a riscat viața ei și pe a copilului pe care îl poarta în pântece pentru a-și salva câinele de la

- ”Roș-albaștrii” și-au adus talismanul la echipa in ziua derby-ului cu Dinamo . Gestul superb facut pentru Daniel Porumb. FCSB a spart rutina dinaintea meciurilor, invitandu-l azi, la baza de pregatire din Berceni, pe Daniel Porumb, plutonier in retragare, care, in 2007, a fost ranit grav in timpul unei…

- Cadoul primit de Narcisa Guța din partea celui mai important barbat din viața ei. Fosta soție a lui Nicolae Guța a postat o imagine pe contul de socializare, in care apare ținand mandra in mana, buchetul de flori primit de la Alberto. Narcisa s-a fotografiat cu florile in brațe și le-a aratat prietenilor…

- In cea mai recenta ediție a revistei OK!, disponibila la punctele de difuzare a presei din 19 iulie, vei descoperi declarații in exclusivitate ale vedetelor și ședințe foto speciale. Și pentru ca vara pare fara sfarșit daca ne uitam la pozele din vacanțele vedetelor de la Hollywood, am „ׅapelat“ la…

- Actorul de actiune Dwayne ''The Rock'' Johnson a inceput in forta anul 2018, filmul produs de Sony ''Jumanji: Welcome to the Jungle'' impunandu-se printre productiile cu cele mai mari incasari dupa ce a strans aproape 1 miliard de dolari din cinematografele din intreaga…

- Lansat la sfarsitul anului trecut (5 decembrie, Paris) Jumanji: Aventura in jungla este un remake/sequel al celebrului film cu acelasi nume (Jumanji) ce a facut furori in anul 1995 datorita efectelor speciale deosbite, create de Industrial Light & Magic, companie fondata de nimeni altul decat George…

- Modelul de 19 ani a plecat in vacanta cu familia si iubitul ei in Insulele Exuma din Bahamas. Zona este cunoscuta turistilor pentru posibilitatea de a inota cu rechinii, dar cel care decide sa faca acest lucru, isi asuma orice risc pentru ca nu este o activitate organizata. Cand Katarina a observat…

- Politistii buzoieni actioneaza zilnic, pe drumurile ce tranziteaza judetul pentru cresterea gradului de siguranta rutiera dar si pentru fluidizarea circulatiei, avand in vedere valorile de trafic ridicate si restrictiile valabile pe anumite tronsoane.