Printre numeroasele tradiții de care este atașata familia regala britanica, una are o importanța deosebita pentru regina Elisabeta a II-a. In fiecare an, suverana ofera tuturor membrilor personalului sau un cadou. In timp ce Tom Cruise a oferit 300 de produse de patiserie membrilor echipei de filmare de la Misiune... The post Cadoul pe care regina Elisabeta a II-a il ofera de Craciun fiecaruia dintre cei 550 de angajați appeared first on Tabu .