Cadoul pandemiei

1. Pandemia i-a dat fiecaruia dintre noi cel putin doua vieti traite in paralel. Un lucru sau mai multe se intampla pe strada, in casa, in societate si cu totul altceva vedem la televizor. E ca si cum am manca la cina, cu acelasi tacam, doua feluri diferite (guvizi si prajitura cu frisca) in acelasi […]