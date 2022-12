„Cadoul” otrăvit al lui Nicușor Dan pentru hotelieri (Exclusiv) Edilul general al Capitalei, Nicușor Dan, a mai dat o lovitura serioasa la ingroparea turismului romanesc marind taxa hoteliera pentru 2023 de trei ori fața de acest an. Taxa hoteliera s-a marit de la 0,5 la 2% In anul 2022, Primaria Muncipiului București condusa de Nicușor Dan a decis ca taxa speciala pentru promovarea turistica, mai cunoscuta sub numele de taxa hoteliera, a municipiului Bucuresti se va calcula prin aplicarea unei cote de 0,5% la tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA. Insa, pentru 2023, edilul Capitalei a decis ca aceasta taxa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O firma de construcții a țepuit bugetul unei primarii, dupa ce a incasat banii pentru reabilitarea unei școli și apoi a dat bir cu fugiții. Lucrarea a fost finalizata cu alți bani și cu un alt constructor. Firma braileana Grafitti Construct SRL, deținuta de afaceristul Gabriel Ionel Ghenea – cel care…

- Consilierii generali ai Capitalei au aprobat vineri proiectul privind contractarea unei finantari rambursabile interne/externe, in valoare totala de pana la 500.000.000 de lei. Banii urmeaza sa fie alocati companiei Termoenergetica, in vederea achitarii datoriei catre Elcen. Primarul general al Capitalei…

- Fosta campioana mondiala si olimpica la atletism, Gabriela Szabo iși reia functia de director general al Clubului Sportiv Municipal Bucuresti . Anunțul a fost facut de sportiva pe contul sau de instagram. Tribunalul Bucuresti a anulat detasarea emisa de primarul Capitalei, Nicusor Dan , si a decis reincadrarea…

- Nicusor Dan a declarat, marti seara, in cadrul unei audiente pe Facebook, ca inca din 2013 a fost semnat un contract pentru actualizarea PUG-ului Capitalei. ”O sa semnam foarte curand un act aditional… poate ca uneori e important sa spun si ce am gasit. In ceea ce priveste PUG-ul, a fost un contract…

- Intr-un exces de sinceritate, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca nu știe cine va fi candidatul partidului la alegerile prezidențiale din 2024, dar a anunțat cine va concura pentru a-l detrona pe Nicușor Dan de la carma Bucureștiului. Marcel Ciolacu a anuntat, vineri la Buzau, ca prim-vicepresedintele…

- „Am facut pasi concreti pentru realizarea proiectului trenului metropolitan. Conducerea CFR a aprobat protocolul de colaborare cu Primaria Capitalei, care vizeaza prima etapa din proiect, respectiv dezvoltarea serviciilor de tren urban pe semi-inelul feroviar de nord. Documentul va fi votat in sedinta…

- UPDATE ora 22:00: Primaria Sectorului 1 condusa de Clotilde Armand asigura cetațenii ca ”nu se pune problema reducerii frecvențelor, iar cetațenii trebuie sa nu fie ingrijorați ca vom avea din nou deșeuri pe strazi”, potrivit unui raspuns al Primariei Sectorului 1 pentru G4media.ro. “Avem o controversa…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat miercuri, 12 octombrie, ca modul in care se construieste in Bucuresti este "scapat de sub control".Edilul spune ca haosul urbanistic este generat de autoritatile locale care nu au fost atente la cum au fost emise autorizatiile si au incalcat…