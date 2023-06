Cadoul lui George Simion

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu (PSD), va demisiona din funcție dupa ce va fi desemnat premier de catre președintele Klaus Iohannis. Camera Deputaților va fi condusa de un interimar pana la urmatoarea sesiune parlamentara din toamna, cand parlamentarii se intorc din vacanța care incepe…

- Majestatea Sa Regele Charles al III-lea a ajuns vineri in Romania și a fost primit de presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Primirea oficiala a avut loc pe Platoul Marinescu. Regele a salutat garda in limba romana. In cadrul ceremoniei de la Palatul Cotroceni au fost intonate cele doua imnurile…

- Majestatea Sa Regele Charles al III-lea a ajuns vineri in Romania și a fost primit de presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Primirea oficiala a avut loc pe Platoul Marinescu. Regele a salutat garda in limba romana. In cadrul ceremoniei de la Palatul Cotroceni au fost intonate cele doua imnurile…

- Peste 15.000 de profesori marșaluiesc, marți dupa-amiaza, din Piața Victoriei spre Palatul Cotroceni in cadrul celui mai mare protest organizat in ultima perioada in București. In Piața Victoriei, profesorii au cantat, ironic, „O lume minunata”, melodia cu care Klaus Iohannis a fost intampinat la Sibiu…

- Cele trei mari federatii sindicale din invatamant i-au adresat luni presedintelui Klaus Iohannis solicitarea de a se intalni marti, cu Birourile Executive ale sindicatelor in contextul in care profesorii vor protesta in Capitala, inclusiv in fața Palatului Cotroceni. Potrivit anunțului sindicatelor,…

- Klaus Iohannis susține ca sindicaliștii din invațamant au dreptate atunci cand cer salarii mai mari. „Solicitarile dascalilor pentru mariri salariale, dupa parearea mea, sunt indreptatite. O sa insist si eu la Ministerul Muncii sa se lucreze un pic mai repede pe noul proiect de lege a salarizarii”,…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a transmis, miercuri, președintelui Klaus Iohannis, propunerea de numire in funcția de procuror șef al DIICOT a procurorului DIICOT Alina Albu. Alina Albu a fost intervievata a doua oara de ministrul Justiției, dupa avizul negativ al CSM, dat dupa primul interviu.…

- Ligia Deca, Ministrul Educației, a fost depistata cu COVID-19. Ea a facut parte din delegatia lui Klaus Iohannis in Emiratele Arabe Unite. Ministrul Educației l-a insoțit pe șeful statului in vizita oficiala pe care acesta a facut-o in Emiratele Arabe Unite incepand de duminica, 18 martie, pana marți,…