Cadoul impresionat făcut de Smiley și Gina Pistol pentru micuța Josephine De cand a venit pe lume micuța Josephine, viața Ginei Pistol și lui Smiley s-a schimbat complet. Proaspeții parinți traiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viețile lor și se bucura nespus de mult de clipele unice pe care le petrec cu fetița lor. Dupa botez, Smiey și Gina au facut un gest impresionant pentru Josephine. Cei doi i-au facut un tablou cu o harta astrala personalizata, ce conține datele nașterii fetiței, pentru ca ea sa poata vedea, cand va crește mare, care era poziția stelelor care au marcat clipa in care a venit pe lume. In plus, Smiley a și compus o piesa special pentru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

