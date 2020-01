Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ludovic Orban a introdus in legea bugetului de stat o portița legala prin care doua partide care nu au participat in alegeri, Pro Romania și Forța Naționala, dar care au racolat parlamentari de la PSD și ALDE, vor primi in fiecare luna, in total, de la bugetul de stat, o suma de 763.000…

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat in conturile a cinci partide - PSD, PNL, USR, ALDE si PMP -, in prima decada a lunii decembrie, subventii in suma totala de 21.051.599,62 lei. Potrivit AEP, Partidul Social Democrat a primit 11.979.328,89 lei, Partidul National Liberal - 5.488.476,80 lei, Uniunea…

- Prima declarație a premierului Ludovic Orban dupa votul de incredere Premierul Ludovic Orban. Foto: Arhiva. România are guvern. România are un guvern legitim, care a obtinut votul de încredere al Parlamentului, în ciuda unui boicot penibil si rusinos…