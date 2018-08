Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin va participa la nunta ministrului austriac de externe impreuna cu un cor de cazaci de pe Don. Potrivit presei austriece, corul cazacesc va fi cadoul președintelui rus pentru ”tinerii insuraței”. Ministrul austriac de externe Karin Kneissl se casatorește cu omul de afaceri Wolfgang Meilinger.…

- Ministrul austriac de externe Karin Kneissl si invitatii la nunta ei vor avea ocazia sa asculte muzica traditionala ruseasca, gratie presedintelui rus Vladimir Putin, a carui participare la acest eveniment a starnit controverse in Austria, relateaza agentiile dpa si AFP. Vladimir Putin va veni la nunta…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, intentioneaza ca in drumul sau spre Berlin, pe 18 august, sa participe si la nunta ministrului de externe al Austriei Karin Kneissl, a confirmat secretarul de presa al sefului statului rus, Dmitri Peskov. "Da, in drumul sau spre Berlin se va opri si in Austria, la…

- Cineastul rus Alexander Rastorguev, cunoscut critic al presedintelui Vladimir Putin, cameramanul Kirill Radchenko si reporterul Orhan Dzhemal au fost ucisi in Republica Centrafricana, unde se aflau pentru a realiza un documentar despre mercenarii rusi care actioneaza aici.Ministrul rus de…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel marti la Statele Unite ale Americii (SUA) si la Rusia sa continue sa dialogheze dupa summitul de luni de la Helsinki dintre liderii lor, Donald Trump si Vladimir Putin, relateaza agentia dpa. ''Este important ca SUA si Rusia sa discute una…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, il avertizeaza pe Donald Trump, inaintea intalnirii pe care acesta o va avea luni cu Vladimir Putin, sa nu negocieze in mod unilateral cu Rusia, intrucat risca pierderea aliatilor din Europa. “Dialogul aduce claritate. Dar din sistemul de coordonare cu presedintele…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca se va intalni cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, dupa summitul presedintilor Vladimir Putin si Donald Trump, ce va avea loc la 16 iulie, in capitala finlandeza Helsinki, transmite Reuters, preluata de agerpres. Moscova…

- Ministrul polonez de externe Jacek Czaputowicz a afirmat marti ca ''nu merita in general sa fie criticate convorbirile si incercarea lui Donald Trump de a-l convinge pe Vladimir Putin sa schimbe politica Rusiei'', adaugand ca este insa prea devreme sa se vorbeasca despre posibile…