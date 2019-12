Ziarul Unirea „Cadoul de Craciun”, scurtmetrajul romanesc, pe lista scurta a filmelor ramase in cursa pentru nominalizarile la Oscar 2020 „Cadoul de Craciun”, scurtmetrajul romanesc, pe lista scurta a filmelor ramase in cursa pentru nominalizarile la Oscar 2020 „Cadoul de Craciun”, scris și regizat de Bogdan Mureșanu se afla intre cele zece filme ramase in competiția pentru nominalizarea la premiul Academiei Americane de Film la categoria „scurt metraj”. Regizorul și... „Cadoul de Craciun”, scurtmetrajul romanesc, pe lista scurta a filmelor ramase in cursa pentru nominalizarile la Oscar 2020 Ziarul…