Stiri pe aceeasi tema

- „Cadoul de Craciun“, scris si regizat de Bogdan Muresanu si care ii are ca protagonisti pe Ioana Flora si Adrian Vancica (foto), este primul scurtmetraj romanesc ajuns pe lista scurta pentru o nominalizare la premiile Oscar, care vor fi decernate pe 9 februarie, la Los Angeles. Membrii echipei au facut…

- „Cadoul de Craciun”, regizat de Bogdan Muresanu, a fostselectat alaturi de alte noua productii din 191 filme calificate pentrucategoria „cel mai bun scurtmetraj”. Lista este completata de “Brotherhood”,“Little Hands”, “Miller & Son”, “Nefta Football Club”, “The Neighbors’Window”, “Refugee”, “Saria”,…

- Academia Americana de Film a anuntat listele scurte pentru noua categorii ale premiilor Oscar 2020. In timp ce filmul „La Gomera“ nu a fost selectat, scurtmetrajul romanesc „Cadoul de Craciun“ a fost inclus si are sansa de a primi o nominalizare.

- Academia a facut publice nominalizarile pentru noua categorii, si anume lungmetraj documentar, scurtmetraj documentar, lungmetraj international, machiaj si coafura, muzica originala, cantec original, scurtmetraj animat, scurtmetraj si efecte vizuale, conform Variety. Filmul lui Bogdan Muresanu se afla…

- Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment care recompenseaza si celebreaza realizarile anuale ale cinematografiei romanesti, anunta apelul de inscrieri pentru categoriile de documentar si scurtmetraj ale editiei cu numarul 14, care va avea loc in luna martie. Data limita a inscrierii: 13 ianuarie…

- Filmul romanesc “Cadou de Craciun” a fost premiat la Berlin cu trofeul de cel mai bun scurtmetraj de catre Academia Europeana de film. Din distribuție face parte și Adrian Vancica, cunoscutul Celentano din “Las Fierbinți”. Regizorul Bogdan Mureșanu a caștigat sambata echivalentul european al Oscarului…

- ”Cadoul de Craciun” al lui Bogdan Muresanu a fost ales cel mai bun scurtmetraj al anului la cea de-a 32-a gala a premiilor Academiei Europene de Film (EFA), desfașurata seara trecuta la Berlin. Actiunea filmului „Cadoul de Craciun”, cu Adrian Vancica si Ioana Flora in distributie, are loc in seara de…

- Actorul Adrian Vancica, celebrul Celentano din Las Fierbinți, este protagonistul unui scurtmetraj de succes, premiat in toata lumea și care are șanse reale sa ia chiar și premiul Oscar! In doar 23 de minute, „Cadoul de Craciun” descrie situația unei familii din Romania, in ultimele zile de comunism.…