Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Rapid a efectuat, marti, primul antrenament pe noua sa baza sportiva din cartierul Bucurestii Noi, actionarul clubului giulestean, Dan Sucu, declarand ca investitia se ridica in total la 6 milioane de euro, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Constructorul lucrarilor de extindere, modernizare și dotare spații Urgența de la Spitalul de Pediatrie Pitești estimeaza ca proiectul ar putea fi incheiat inainte de termen. Aceasta este vestea pe care a primit-o vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Marius Nicolaescu, in timpul vizitei pe șantierul…

- Rapid va putea intra incepand cu 11 octombrie in baza Constructorul, modernizata cu 5 milioane de euro cu Dan Șucu. La un an de la inceperea lucrarilor de modernizare, baza este gata de folosința. Clubul lui Adrian Mutu va putea incepe de saptamana viitoare sa se antreneze in noul complex, urmand a…

- Segmentul de drum dintre Nușeni – Feleac – Chiraleș a fost modernizat. Investiția a costat peste 3 milioane de euro și are garanție de 10 ani. Recepția lucrarii a fost facuta astazi intr-un cadru oficial, alaturi de primarii localitaților prin care trec cei 10 kilometri de asfalt proaspat, executorii…

- Noua piața moderna cu parcare subterana din cartierul George Enescu a fost inaugurata, in aceasta dimineața, in prezența primarului Sucevei, Ion Lungu și a viceprimarului Lucian Harșovschi. Noua piața agroalimentara din George Enescu ofera comercianților spații ultramoderne pentru vanzarea produselor.…

- In urmatoarea perioada, la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia, vor incepe lucrari de extindere, modernizare și dotare in vederea relocarii policlinicii, de pe strada Mușețelului, la parterul spitalului, situat pe Bulevardul Revoluției 1989, unde a funcționat in urma cu mai bine de 15 ani. Investiția…

- Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a dat detalii despre baza de 5,5 milioane de euro pe care o construiește clubul. Acesta va fi gata in septembrie. Dan Șucu, cel care deține 50% din acțiunile clubului, a investit 5,5 milioane de euro in fosta baza „Constructorul”, care la final va fi la cele mai inalte…

- Investiția de 10 milioane de euro a lui Dan Șucu incepe sa capete tot mai mult contur și la „Constructorul”, și la „Coresi”, unde vor fi in total 10 terenuri, 3 de dimensiuni mari și 7 pentru diverse categorii de copii și juniori. Si Rapid se poate antrena aici. Se lucreaza intens pe cele doua baze…