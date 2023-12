Stiri pe aceeasi tema

- Inca un mare fotbalist, fost jucator al naționalei, a fost prins drogat la volan! Cristi Tanase, Dodel, așa cum era alintat la FCSB a fost depistat de polițiștii piteșteni șofand sub efectul substanțelor interzise. Acestuia, actualmente jucator in campionatul Turciei, i s-a intocmit dosar penal. Oprit…

- Serviciile de securitate din Austria, Germania si Spania au primit indicii ca un grup islamist planuieste mai multe atacuri in Europa, posibil in noaptea de Craciun si de Anul Nou, a transmis cotidianul german Bild pe site-ul sau.

- Fost ministru al Muncii și deputat PSD, prins intr-o mașina furata: De ce i se poate intampla oricui și cum ar trebui sa se protejeze cumparatorii? Un raspuns in acest sens ofera expertul in domeniul auto, Matas Buzelis. In timp ce majoritatea mașinilor furate sunt dezasamblate pentru piese, in cazuri…

- Recent, Carlos Sainz Jr. (29 de ani) a beneficiat de descalificarea lui Lewis Hamilton și a urcat pe podium in Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite. A fost a treia oara cand pilotul Ferrari profita de problemele celor din fața și urca pe podium deși nu incheie cursa intre primii 3. Dintre cele…

- ​Radu Dragușin este unul dintre cei mai urmariți fotbaliști romani la ora actuala. Evoluțiile sale de la Genoa, dar și de la echipa naționala de fotbal a Romaniei, au atras interesul cluburilor de top din Europa. Recent, doua echipe din Serie A s-au inscris in cursa pentru transferul acestuia.

- Max Verstappen (Red Bull) a castgat, duminica, Marele Premiu al SUA, a 18-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Pentru olandez este a 15-a victorie din acest sezon, in care deja este campion, scrie news.ro.De asemenea, Verstappen a inregistrat succesul cu numarul 50 in Formula 1. Pe…

- Grupul Volkswagen a livrat 2,34 milioane de vehicule in perioada in iulie-septembrie. In China, livrarile au scazut cu 5,8%, pana la 837.200 de unitati, a spus compania, alaturandu-se producatorilor auto germani rivali in raportarea unui declin trimestrial pe piata respectiva. Mercedes-Benz si BMW au…

- Lewis Hamilton și-a prelungit contractul cu Mercedes la finalul verii acestui an, dar au fost multe zvonuri care l-au dat aproape de o rivala din Formula 1, Scuderia Ferrari. La cateva luni distanța de la acel moment, britanicul a vorbit cu subiect și predicat despre oferta italienilor.