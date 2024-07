Primarul Clotilde Armand, inca in functie, a facut un „cadou otravit” locuitorilor sectorului 1 al Capitalei – se da drumul incineratorului de deseuri periculoase si la exploatarea gazului de depozit, desi Armand spunea ca nu se va intampla nimic legat de deseuri pe timpul mandatului sau, sustine consilierul local PSD Cristian Tudose. Un mandat dezastruos, […] The post Cadou otravit lasat de Clotilde Armand locuitorilor sectorului 1: Se da drumul incineratorului de deseuri periculoase appeared first on Puterea.ro .