Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza miercuri si joi, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, un maraton de vaccinare anti-COVID, in sase spitale militare din tara, care sunt si centre regionale de depozitare a serurilor impotriva infectiei cu SARS-CoV-2. Persoanele care doresc sa se vaccineze…

- Un nou record a fost inregistrat la maratonul de vaccinare din Capitala, care a avut loc in weekend. Zeci de mii de oameni au luat cu asalt centrele de vaccinare amenajate special in cadrul campaniei. Astfel, potrivit CNCAV, 40.059 de persoane s-au vaccinat in București, in intervalul 12 noiembrie ora…

- Peste 17.000 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19 in ultimele trei zile in București . Cei mai mulți au mers la centrul de vaccinare de la Romexpo. Incepand de vineri dimineața pana duminica seara, in centrele implicate in maratonul de weekend din Capitala s-au vaccinat 17.192 de persoane. Cei…

- Centrele de vaccinare de la Romexpo, dar și centre ce vor fi amenajate in incinta Circulului Metropolitan, a Bibliotecii Naționale, a Palatului Copiilor sau a Liberty Mall vor funcționa non-stop in wekeend pentru bucureștenii care vor dori sa se vaccineze impotriva COVID-19. CNCAV anunța “Maratonul…

- Centrele de vaccinare de la Romexpo, dar și centre ce vor fi amenajate in incinta Circulului Metropolitan, a Bibliotecii Naționale, a Palatului Copiilor sau a Liberty Mall vor funcționa non-stop in wekeend pentru bucureștenii care vor dori sa se vaccineze impotriva COVID-19. CNCAV anunța “Maratonul…

- Luna plina din 20 octombrie se aliniaza cu zodia Berbecului și se afla in opoziția cu Soarele din Balanța, la ora 17:58. Berbecul, cel dintai semn zodiacal, ne invita sa luam atitudine, sa ne ascultam intuiția și sa facem ce e bine pentru noi. Este momentul sa acționam intr-un sens pozitiv și sa nu…

- MApN pune, in premiera, la dispoziția Serviciului de Ambulanța București-Ilfov (SABIF), cinci ambulanțe de tip B. Alte mașini sunt aduse din țara de la inspectoratele județene pentru situații de urgența, in condițiile creșterii alarmante a numarului de infectari. “Incepand de marți, 12 octombrie, Ministerul…

- Duminica, 3 octombrie, va avea loc prima extragere la Loteria vaccinarii, iar de vineri, 1 octombrie, doritorii se pot inscrie pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro. Persoanele care participa la loterie trebuie sa aiba schema completa de vaccinare, dupa generarea certificatului digital al UE privind…