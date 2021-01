Stiri pe aceeasi tema

- Concertul de comeback dupa 21 de ani de pauza al trupei Pro Musica, desfasurat in 2014 pe scena Filarmonicii Banatul din Timisoara, este disponibil in premiera, in varianta Blu-Ray/HD pe internet. Evenimentul care a creat un viu interes in randul melomanilor a reprezentat un moment aparte. Concertul…

- Un fan i-a trimis un „CV de iubit” creatoarei de conținut Pokimane, care conținea realizarile sale din jocuri. Creatoarea de conținut are numai puțin de 7 milioane de urmaritori. Așa ca, de Craciun, Pokimane a organizat o sesiune video in care a desfacut darurile primite de la fani. Cel mai amuzant…

- O companie britanica a lansat un cadou inedit pentru cei stabiliti peste hotare: o gura de aer "de acasa". Firma vinde sticle cu aer "autentic" din Scoția, Irlanda de Nord, Anglia și Țara Galilor pentru britanicii rezidenti in alte state.

- Adrian Judele, zis Sasu, unul dintre cei mai violenți interlopi din gruparea din care face parte Alex Bodi, a reușit sa scape de pușcarie, in urma cu doar cateva luni, dupa ce una dintre victime a renunțat la plangerea penala.

- Asasinul cu sange rece care a participat la crima care a ingrozit Romania este „absolvent” al unui stagiu de formare civica, pe care l-a urmat dupa ce a fost implicat intr-o alta fapta penala savarșiva cu violența

- „Șmecherul” din Galați care a omorat doi minori cu aprobarea polițiștilor și a procurorilor (aceștia l-au lasat liber, sa conduca, deși il prinsesera fara permis - n.r.) mai face o aroganța de zile mari la adresa familiilor care și-au ingropat copilașii: iese mai devreme din pușcarie.