- Autoritatile ruse i-au blocat conturile si i-au pus sub sechestru apartamentul din Moscova opozantului Alexei Navalnii, in timp ce acesta era tratat intr-o clinica din Berlin. Anuntul a fost facut joi de Kira Iarmis, purtatoarea de cuvant a lui Navalnii. "Asta inseamna ca apartamentul nu poate fi vandut,…

- Autoritatile ruse au blocat activele lui Aleksei Navalnii, in cadrul unei proceduri judiciare, in timp ce liderul opozitiei era spitalizat in Germania dupa ce a fost otravit.Conturile bancare ale lui Aleksei Navalnii sunt blocate, iar apartamentul sau din Moscova este pus sub sechestru, a…

- Conturile bancare ale opozantului rus Aleksei Navalnii au fost blocate, iar apartamentul sau a fost pus sub sechestru in cadrul unei proceduri judiciare in timp ce se afla internat la Spitalul Charite din Berlin (Germania), a anuntat joi purtatoarea sa de cuvant Kira Iarmis, citata de Reuters.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, considerat unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului, a fost externat din spitalul din Berlin unde a fost tratat dupa ce i s-a facut rau in timpul unui zbor in Siberia luna trecuta, iar apoi a fost transferat cu avionul la Berlin pe cand se afla in coma, relateaza…

- Intr-o sticla de apa goala din camera de hotel a lui Aleksei Navalnii, din orasul siberian Tomsk, au fost detectate urme de agent neurotoxic folosit pentru a-l otravi pe opozantul rus. Asta sugereaza ca el a fost otravit acolo si nu la aeroport, dupa cum s-a crezut initial. Anuntul a fost facut astazi…

- Vladimir Uglev a ajuns in atentia presei in urma cu cateva zile, fiind cercetatorul care a inventat neurotoxina cu care a fost otravit Aleksei Navalnii, opozantul lui Putin. Omul de stiinta rus, in varsta de 73 de ani, a vorbit in exclusivitate pentru Libertatea despre proiectul sovietic secret Noviciok. …

- Starea de sanatate a lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al Kremlinului care a fost otravit, s-a imbunatatit. El a fost scos din coma indusa. Anuntul a fost facut anuntat astazi de spitalul Charite de la Berlin, unde se afla internat Navalnii, potrivit stiri.tvr.ro. Pacientul e conștient și reacționeaza…

- Reprezentanti ai domeniului politic si diplomatic german au cerut joi o reactie europeana comuna la otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii, transmite Reuters. Printre altele, ei sustin ca ar trebui reconsiderat proiectul NordStream 2, conducta de gaz care ar urma sa lege Rusia de Germania prin…