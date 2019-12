Cadou de Sarbatori de la Guvernul Orban! Profesorii raman cu salariile inghetate, indemnizatiile de hrana si de merit nu mai cresc Guvernul iși va angaja raspunderea in fața Parlamentului pe OUG 114. Dupa ce am studiat draftul de modificare a OUG 114 am indentificat cel puțin 9 masuri care vor afecta angajații la stat. Cei mai greu loviți vor fi profesorii, care nu vor mai primi creșterile salariale promise, dar se anuleaza sau se ingheața și o serie de masuri care le sporeau veniturile bugetarilor. Iata cele 9 masuri pe care le va lua Guvernul: 1. Este anulata creșterea salariilor din Invațamant OUG 114 prevedea ca de la 1 septembrie 2020, salariile din invațamant sa creasca anticipat la nivelurile… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta de vineri dimineata, Guvernul a decis ca 27 decembrie și 3 ianuarie sa fie zile libere pentru bugetari. Prin urmare, bugetarii ar urma sa aiba o minivacanța de Craciun și Revelion de doua saptamani. The post Cadou de la Guvernul Orban pentru bugetari: doua zile libere de sarbatori appeared…

- Executivul ar putea aproba, in ședința de vineri, o noua rectificarea bugetara, de data aceasta pentru alocarea sumelor care sa asigure cheltuielile de funcționare pentru autoritațile locale, au declarat surse guvernamentale.Citește și: Klaus Iohannis, bilanț de 800 de pagini al primului mandat/DOCUMENT…

- CNS Cartel ALFA solicita Guvernului eliminarea din proiectul de lege privind masuri fiscal-bugetare a articolelor referitoare la modificarea modului de calcul al sporurilor. Guvernul, angajandu-și raspunderea, a inaintat Parlamentului proiectul de lege privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru…

- Guvernul Orban si-a asumat raspunderea, joi, in plenul reunit al Parlamentului, asupra proiectului de lege privind reglementarea unor masuri in domeniul transportului de persoane. "Motivul pentru care am decis sa ne angajam raspunderea pe acest proiect de lege este acela ca Ordonanta Guvernului…

- Obținerea celui mai slab punctaj la testele PISA din ultimii noua ani inseamna un regres pentru Romania, dar și o radiografie a sistemului haotic, lipsit de substanța in care funcționeaza Educația, spun reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), care cer masuri urgente,…

- Salariul minim pe economie va fi majorat, dar nu va mai exista diferentiere in functie de studii, a anuntat recent premierul Ludovic Orban. Guvernul Orban va susține o majorare a salariului minim cu 7,2%. In aceste conditii, salariile deminitarilor vor creste si ele. Conform legii, salariile…

- "O sa piarda mult din viteza daca nu mareste pensiile de la 1 ianuarie. Si asa va pierde mult, pentru ca este un guvern monocolor care este sustinut de cinci partide. Vor aparea probleme, mai ales cu USR, pentru ca fiecare candideaza pe mustata lui anul viitor, vor aparea si alte partide care vor…

- In echipa viitorului Guvern Orban, care trebuie sa obtina votul Parlamentului ca sa poata trece la treaba, vor fi doi ieseni: Costel Alexe la Mediu (minister care include Apele si Padurile, portofoliu distinct pana acum) si Liviu Bratescu la Cultura. Costel Alexe (foto stanga) este presedintele PNL…