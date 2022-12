”Sambata, 17 decembrie, premierul Nicolae Ionel Ciuca l-a primit la Palatul Victoria pe comandatul Operațiilor Speciale ale Statelor Unite ale Americii (US SOCOM), generalul Bryan P. Fenton. Premierul Ciuca a evidențiat, in timpul intrevederii, importanța forțelor pentru operații speciale, a modernizarii și inzestrarii acestora, mai ales in actualul context de securitate. De asemenea, prim – […] The post CADOU de PAX AMERICANA de la ”MOȘ” CIUCA: 6 MILIARDE! first appeared on Ziarul National .